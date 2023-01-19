"إنفاذ" يقيم 9 مزاداتٍ لتصفية أكثر من 50 عقارًا والمنقولات الصناعية من الفولاذ والبلوك

وتتنوع العقارات ما بين أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية وفلل وعمائر واستراحات ومبانٍ، والمنقولات من الفولاذ والبلوك، وتبدأ المزادات بمزاد فرصة شرقية الحضوري الذي يقام على 10 عقارات بالمنطقة الشرقية، ثم مزاد مصنع بلوك في المدينة المنورة، والذي يقام على مواد ومعدات بناء، ومزاد المنار الإلكتروني الذي يقام على عقارين بمحافظة جدة، ومزاد هجر الإلكتروني الذي يقام على 12 عقارًا بالمنطقة الشرقية، والمزاد الفولاذي الذي يقام على عدد من الأبواب والمعادن الفولاذية بمدينة الرياض، ومزاد الريم الإلكتروني الذي يقام على 6 عقارات بمدينة حائل، ومزاد سهم مكة والطائف الذي يقام على 13 عقارًا بمنطقتَيْ مكة والطائف، ومزاد دكه الذي يقام على 5 عقارات بمكة المكرمة، ومزاد تاج الرياض الذي يقام على 6 عقارات بمدينة الرياض، وللراغبين بالاطلاع على المزيد من التفاصيل وشروط المشاركة في المزادات يمكن الاطلاع على موقع إنفاذ.