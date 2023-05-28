"الأرصاد": هطول أمطار رعدية وزخات من البرد على نجران وجازان وعسير والباحة ومكة والمدينة وتبوك والجوف والشمالية

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة؛ تمتد إلى مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحبٌ رعدية ممطرة مصحوبة برياحٍ نشطة تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الرياض، القصيم، حائل، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، تبوك، الجوف، كذلك يُتوقع انخفاضٌ ملموسٌ في درجات الحرارة على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، تبوك، الجوف.