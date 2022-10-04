مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ينظّم لقاءً لـ30 متطوعًا خليجيًّا

‎وأشار إلى أن أحد أساسيات السلم داخل المجتمع الواحد ونشر المحبة والوئام؛ هو مساندة الناس بعضهم البعض، لافتًا إلى أن الأعمال التطوعية كانت جهودًا غير مخططة، لكن مع تطور الإنسان والعقل البشري بدأت عملية التطوع تتطور تنظيميًّا، وصارت لها مؤسسات خاصة، فأصبح العمل التطوعي عملية تقوم عليها مؤسسات داخل المجتمعات وفق سياسات وتشريعات؛ كحقوق المتطوع وواجباته والمسؤوليات الأخلاقية المرتبطة به.