مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ينظّم لقاءً لـ30 متطوعًا خليجيًّا

ثمن الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور عبدالله بن محمد الفوزان، اليوم الثلاثاء، الدور الهام للمؤسسات المجتمعية لتعزيز وترسيخ القيم النبيلة للتطوع، والتي تسهم في تعزيز منظومة القيم الإنسانية المشتركة.
وأكد "الفوزان" حرص المركز على تبنّي البرامج التطوعية واستمراريتها؛ مما يجسد صورًا متعدّدة للتلاحم والتعايش بين أبناء المجتمع.
جاء ذلك خلال اللقاء التعريفي الذي نظمه المركز في مقره بالرياض، بالتعاون مع وزارة الرياضة، بمشاركة 30 متطوعًا ومتطوعة من دول مجلس التعاون الخليجي؛ للتعريف بالجهود التي يقدمها المركز في برامج التطوع التي يوليها اهتمامًا خاصًّا اضطلاعًا بدوره في نشر وتعزيز ثقافة العمل التطوعي.
يأتي ذلك ضمن مستهدفات مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، الاستراتيجية وفقًا لما هو متأصّل في المجتمع من قيم وتعاليم الدين السمحة، ولما يمثله التطوع من دورٍ هام في نشر ثقافة الحوار والتعايش والتسامح والتلاحم الوطني.
كما أكد "الفوزان" أن استدامة الأعمال التطوعية تعدّ واحدة من السمات التي تميز المجتمع السعودي، موضحًا أن ما يقوم به المركز من جهود حثيثة ومتواصلة لاستثمار طاقات الشباب لخدمة العمل التطوعي، وتعزيز ثقافته لدى مختلف فئات المجتمع؛ لهو استمرار لتلك الجهود.
وبيّن أن الشباب والشابات هم الطاقة الحيوية للعمل التطوعي والقوة المحركة في المجتمعات.
وقال "الفوزان": إن العمل التطوعي ليس قضية حديثة؛ فمنذ أن وجد الإنسان على كوكب الأرض وهو بحاجة إلى أخيه الإنسان، وكما قيل عن الفلاسفة: "إن الإنسان كائن اجتماعي لا يستطيع أن يعيش بمفرده".
وتابع: لا بد من التعاون والتكاتف بين أفراد المجتمع لمواجهة هذه التحديات، فالحكومات مهما بلغت قوتها ووفرت الإمكانات المادية والبشرية لا تستطيع القيام بكل الأعمال، ولا بد أن تسند بجهود أهلية تدعم جهود الدولة.
وأشار إلى أن أحد أساسيات السلم داخل المجتمع الواحد ونشر المحبة والوئام؛ هو مساندة الناس بعضهم البعض، لافتًا إلى أن الأعمال التطوعية كانت جهودًا غير مخططة، لكن مع تطور الإنسان والعقل البشري بدأت عملية التطوع تتطور تنظيميًّا، وصارت لها مؤسسات خاصة، فأصبح العمل التطوعي عملية تقوم عليها مؤسسات داخل المجتمعات وفق سياسات وتشريعات؛ كحقوق المتطوع وواجباته والمسؤوليات الأخلاقية المرتبطة به.
ونوّه إلى البرامج والمشروعات التطوعية التي يقدمها المركز من خلال الدورات التدريبية وإثنينية الحوار، مبينًا أن عدد المتطوعين في مركز الحوار الوطني يتجاوز ستة آلاف متطوع ومتطوعة في جميع مناطق المملكة، من خلال منصة العمل التطوعي التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وبيّن "الفوزان" أن المركز نظم مؤتمرين دوليين للتطوع والحوار بالتعاون مع اليونسكو؛ كان الأول في مدينة جدة، والآخر في باريس، وينظم بشكل دوري ملتقى احتفاءً باليوم العالمي للتطوع.
وأكّد أن مسيرة العمل التطوعي في المملكة شهدت تطورًا مستمرًّا بما يجسد إيمان القيادة الحكيمة بأهمية التطوع في المساهمة بتطوير المجتمع وازدهاره وتحقيق التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
بعد ذلك زار المتطوعون من دول الخليج والمملكة معرض الحوار التفاعلي؛ للتعرف على دور المملكة في دعم الحوار بين مختلف الثقافات والحضارات، من خلال دعمها لمشروعات محلية وإقليمية وعالمية في مجالات نشر ثقافة الحوار وتعزيز التنوع الثقافي وتعزيز العيش المشترك.
يذكر أن هذا اللقاء يأتي استمرارًا للجهود الكبيرة التي يوليها المركز لتمكين ومشاركة الشباب واحتواء جهودهم وتنظيمها في العمل التطوعي، باعتباره قيمة إنسانية نبيلة تعزّز ثقافة التعايش المجتمعي والتلاحم الوطني، بالإضافة إلى تسليط الضوء على إسهامات مؤسسات العمل التطوعي والمتطوعين في خدمة الوطن.