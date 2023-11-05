تجنبوا أماكنها.. صورة كاملة عن السيول وأنواعها وعواملها يقدّمها "الأرصاد"

وأوضح المركز أن السيول هي مجارٍ مائية تنشأ نتيجة تجمع الأمطار عند هبوطها بغزارة على أسطح الأرض المنحدرة؛ مشيرًا إلى أن أنواع السيول تختلف من حيث قوتها وحجمها وتتراوح ما بين الضعيفة والقوية والمتوسطة.