تجنبوا أماكنها.. صورة كاملة عن السيول وأنواعها وعواملها يقدّمها "الأرصاد"

قدّم المركز الوطني للأرصاد، صورة كاملة عن ماهية السيول وأنواعها ومحدداتها والعوامل المساعدة لتكوينها، داعيًا إلى تجنب أماكنها.
وأوضح المركز أن السيول هي مجارٍ مائية تنشأ نتيجة تجمع الأمطار عند هبوطها بغزارة على أسطح الأرض المنحدرة؛ مشيرًا إلى أن أنواع السيول تختلف من حيث قوتها وحجمها وتتراوح ما بين الضعيفة والقوية والمتوسطة.
وأبان "الأرصاد" أن محددات قوة السيل تقوم على "نوع السطح، وكمية الأمطار، وشدتها".
ولفت إلى أن العوامل المساعدة على تكون السيول تشمل: "تساقط الأمطار الغزيرة لساعات دون توقف، وتكوّن حوض مائي لا يتمكن من استيعاب المياه، وتشكّل مجرى مائي يتدفق بشكل كبير عند ارتباطه بمجاري الأودية والسهول".