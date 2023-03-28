جلاكسو سميث كلاين تحوز على 100% من حصة مصنعها للأدوية في جدة بالمملكة

أعلنت شركة الأدوية جلاكسو سميث كلاين أنها زادت حصتها في المصنع التابع لها بالمملكة العربية السعودية إلى 100٪.
وجلاكسو سميث كلاين هي شركة أدوية بيولوجية عالمية تستهدف دمج العلم والتكنولوجيا والموهبة للمساعدة في التغلب على المرض. ولأكثر من 65 عاماً ظلت الشركة مساهماً مهماً في دعم جهود الصحة العامة في المملكة العربية السعودية.
وتعمل الشركة في السعودية من خلال مصنعها (جلاكسو السعودية العربية المحدودة) الذي تم إطلاقه في عام 1992 بمنطقة المستودعات جنوب جدة على مساحة 48000 متر مربع، وبدأ المصنع في طرح إنتاجه التجاري في عام 1997. يضم المصنع عدة خطوط إنتاج تشمل خطوط تصنيع الأدوية الموضعية والسائلة والأقراص، كما يسعى لتوفير الطلب المتزايد على الأدوية واللقاحات في المملكة العربية السعودية عبر إنتاج أكثر من 20 مليون وحدة سنوياً لخدمة السوق السعودي.
وبهذه المناسبة قال فاروق ريحان نائب الرئيس والمدير العام لشركة جلاكسو السعودية: "إن ما يدعو للفخر أن تؤسس جلاكسو سميث كلاين للأدوية متعددة الجنسيات مصنعاً خاصاً بها في المملكة منذ عام 1992، واليوم حازت الشركة على 100٪ من حصة هذا المصنع."
فيما قال طارق فدا مدير المصنع: "منذ أكثر من 25 عاماً وشركة جلاكسو سميث كلاين تنتج مجموعات من الأدوية واللقاحات القيمة للمرضى في المملكة. ومن المتوقع أن يكون استثمار الشركة هنا بمثابة مواصلة لجهودها في تطوير الكفاءات والمهارات للمساعدة على إحداث فرق في حياة المرضى."
هذه الخطوة تمت بدعم من وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية وتعمل جلاكسو سميث كلاين عبر ثقافتها القائمة على الارتقاء بالطموح باتجاه تقديم ما يفيد المزيد من المرضى.