جلاكسو سميث كلاين تحوز على 100% من حصة مصنعها للأدوية في جدة بالمملكة

وتعمل الشركة في السعودية من خلال مصنعها (جلاكسو السعودية العربية المحدودة) الذي تم إطلاقه في عام 1992 بمنطقة المستودعات جنوب جدة على مساحة 48000 متر مربع، وبدأ المصنع في طرح إنتاجه التجاري في عام 1997. يضم المصنع عدة خطوط إنتاج تشمل خطوط تصنيع الأدوية الموضعية والسائلة والأقراص، كما يسعى لتوفير الطلب المتزايد على الأدوية واللقاحات في المملكة العربية السعودية عبر إنتاج أكثر من 20 مليون وحدة سنوياً لخدمة السوق السعودي.