وزارة الخارجية: المملكة تُدين مصادقة الاحتلال على بناء 19 مستوطنة بالضفة الغربية

وأكدت الوزارة في بيانها أن المملكة تجدّد دعوتها للمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤوليته تجاه وقف هذه الانتهاكات، مشددة على موقفها الثابت في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق، واستمرار جهودها الهادفة إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.