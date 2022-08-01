وصول أكثر من 292 ألف حاج إلى المدينة المنورة

وتَضَمنت أعمال وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة خلال موسم حج هذا العام، تنفيذ 987 زيارة ميدانية لتقييم مساكن الحجاج في المدينة المنورة؛ في حين بلغ إجمالي حالات التفويج على السكن التي جرى مباشرتها، 2651 عملية تفويج منذ بدء الموسم؛ بينما بلغ عدد الحجاج الذين جرى إرشادهم في مختلف مواقع الخدمة 1177 حاجًّا، بالإضافة إلى تنفيذ 57 زيارةً لتفقد الحالة الصحية لحجاج منومين في مستشفيات المدينة المنورة خلال موسم ما قبل الحج، وتنفيذ 423 زيارةً ميدانية لتقييم أداء مقدمي الخدمات للحجاج في مختلف محاور الخدمة.