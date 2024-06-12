ولي العهد يعتذر لرئيسة وزراء إيطاليا عن عدم تلبية دعوتها للمشاركة في جلسة التواصل لقمة مجموعة السبع

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، برقية شكر لدولة رئيسة مجلس وزراء الجمهورية الإيطالية، السيدة جورجيا ميلوني، على الدعوة الكريمة التي تلقاها سموه من دولتها للمشاركة في جلسة التواصل لقمة مجموعة السبع (G7)، التي ستعقد في جمهورية إيطاليا بتاريخ 14 يونيو 2024م، الموافق 8 ذي الحجة 1445ه‍.