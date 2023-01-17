البياض يغطي قمم جبال اللوز بتبوك بعد تساقط الثلوج على ارتفاع 2600 م عن سطح البحر

تثري التجارب السياحية في مرتفعات جبل اللوز، خلال فصل الشتاء من كل عام ذكريات الزائرين بلحظات شتوية لا تُنسى، خاصة عندما يرتبط الأمر بأجمل وجهات تساقط الثلوج، والتوجه صوب "جبل اللوز"، أحد القمم الجبلية في المملكة، الذي يقع باتجاه الشمال الغربي لمنطقة تبوك، ويصل ارتفاعه عن سطح البحر إلى 2600 متر تقريبًا، ويعود تسميته بذلك إلى كثرة شجيرات اللوز فيه.
وواكبت وكالة الأنباء السعودية "واس" بمنطقة تبوك الحالة الجوية التي تمر بها المنطقة خلال هذه الفترة التي أدت لتساقط الثلوج، مساء أمس للمرة الرابعة خلال هذا الموسم على مرتفعات جبل اللوز، التي أضحت وجهة مثالية لمَن يرغب في قضاء عطلة شتوية مليئة باللحظات المميزة، لذلك يقصدها هواة الرحلات والمغامرة في واحدة من أجمل التضاريس والهضاب الجرانيتية.