البياض يغطي قمم جبال اللوز بتبوك بعد تساقط الثلوج على ارتفاع 2600 م عن سطح البحر

تثري التجارب السياحية في مرتفعات جبل اللوز، خلال فصل الشتاء من كل عام ذكريات الزائرين بلحظات شتوية لا تُنسى، خاصة عندما يرتبط الأمر بأجمل وجهات تساقط الثلوج، والتوجه صوب "جبل اللوز"، أحد القمم الجبلية في المملكة، الذي يقع باتجاه الشمال الغربي لمنطقة تبوك، ويصل ارتفاعه عن سطح البحر إلى 2600 متر تقريبًا، ويعود تسميته بذلك إلى كثرة شجيرات اللوز فيه.