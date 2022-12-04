نيابة عن الملك.. أمير الرياض يفتتح المؤتمر الدولي السادس للإعاقة والتأهيل

من جهته، أوضح وزير الحج والعمرة رئيس هيئة جائزة الملك سلمان العالمية لأبحاث الإعاقة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أن الجائزة أكملت دورتها الثالثة بنجاح تام على المستويات المحلية والإقليمية العالمية، تعكسه الترشيحات العلمية التي تلقتها الأمانة العامة للجائزة من مختلف دول العالم؛ إذ بلغ عدد الترشيحات العلمية 370 ترشيحًا من 46 دولة؛ وهذا دليل على تحقيق الجائزة أهدافها السامية التي أُنشئت من أجلها، وأهمها تشجيع البحث العلمي في مجالات الإعاقة.