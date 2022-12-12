استطلاع آراء العموم حول مراكز عمليات الأمن السيبراني المُدَارة

ويتضمن نطاق الإطار مقدمي خدمات مراكز عمليات الأمن السيبراني المُدَارة، والمستفيدين من هذه الخدمات كالجهات الحكومية وجهات القطاع الخاص التي تمتلك بنى تحتية وطنية حساسة، أو تشغلها أو تستضيفها، لافتة إلى أن وثيقتي السياسة الوطنية والإطار التنظيمي ستسهمان في حماية المصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني والبنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية والخدمات والأنشطة الحكومية، فضلًا عن الإسهام في توطين الوظائف عالية المهارات في الأمن السيبراني ودعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع.