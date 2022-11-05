"الأرصاد": تأثر الرياض والقصيم بالعوالق الترابية والأتربة المثارة قد يمتد تأثيرها إلى منطقة حائل

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.