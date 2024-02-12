شاهد.. ربع مليون طالب وطالبة يحتفلون بيوم التأسيس بأكثر من 1700 مدرسة بالطائف

وأكد المدير العام للتعليم في محافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، أن احتفاء المدارس بيوم التأسيس بمشاركة طلابها ومنسوبيها؛ يأتي إيمانًا بقيمة هذه المناسبة الوطنية وأهميتها في تعزيز الوعي والمعرفة لدى النشء بعمق تاريخ الدولة السعودية، وترسيخ اعتزازه بوطنه وقيادته وتاريخه.