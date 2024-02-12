شاهد.. ربع مليون طالب وطالبة يحتفلون بيوم التأسيس بأكثر من 1700 مدرسة بالطائف

احتفل أكثر من ربع مليون طالب وطالبة، في أكثر من 1700 مدرسة بمختلف المراحل الدراسية في الإدارة العامة للتعليم بالطائف بيوم التأسيس، عبر حزمة من الفعاليات المتنوعة.
وأكد المدير العام للتعليم في محافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، أن احتفاء المدارس بيوم التأسيس بمشاركة طلابها ومنسوبيها؛ يأتي إيمانًا بقيمة هذه المناسبة الوطنية وأهميتها في تعزيز الوعي والمعرفة لدى النشء بعمق تاريخ الدولة السعودية، وترسيخ اعتزازه بوطنه وقيادته وتاريخه.
وأوضح "الغامدي" أن الإدارة بجميع منسوبيها وطلابها وطالباتها ستشارك في الاحتفاء بهذه المناسبة، بحزمة متنوعة من الفعاليات التي تعبّر عن ارتباطنا الوثيق وارتباط أجدادنا بالقيادة عبر التاريخ تحت راية التوحيد؛ تذكيرًا بسير أئمة وملوك وأمراء هذه الدولة المباركة.
وأبان الدكتور "الغامدي" أنه جرى إعداد خطة إعلامية للاحتفاء بيوم التأسيس، تتضمن إنتاج وتصميم العديد من المواد الإعلامية من أخبار وتغطيات وتصاميم وفيديوهات سيتم نشرها عبر وسائل الإعلام المختلفة والمنصات الإعلامية المعتمدة وعبر حسابات الإدارة.