بمشاركة وزير النقل.. أمير الباحة يُدشن جمعيتي "طرق" و"لوجستي"

دشّن أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، بمشاركة وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر "عبر الاتصال المرئي"، اليوم الأربعاء، في ديوان الإمارة؛ جمعيتَيْ "طرق" و"لوجستي".
جاء ذلك بالتعاون بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وبحضور النواب ومدير عام فرع الوزارة بالمنطقة المهندس مسفر بن مصلح المالكي، وأعضاء الجمعيات.
وقال أمير الباحة: إن انطلاق أعمال جمعية "طرق" يؤهلها لتكون جمعية رائدة في بناء شبكات الطرق بإشراك المجتمع؛ لرفع السلامة المرورية، وكفاءة وجودة الطرق؛ لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف: أن تدشين جمعية "لوجستي" يهدف إلى تمكين الأفراد والمنشآت الصغيرة في قطاع سلاسل الإمداد بمنطقة الباحة، ضمن إطار تحقيق مستهدفات الاستراتيجية ورؤية المملكة 2030.
وأشاد الأمير "حسام" بجهود وزارة النقل والخدمات اللوجستية والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، مثمنًا إنشاء مثل هذه الجمعيات بالمنطقة لتكون نموذجًا في تقديم الخدمة المجتمعية الفريدة من نوعها على مستوى المنطقة.
كما نوه وزير النقل والخدمات اللوجستية إلى دعم القيادة الرشيدة اللامحدود لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية؛ لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل.
وثمّن الرعاية الكريمة والدعم المتواصل من أمير الباحة لمشروعات منظومة النقل والخدمات اللوجستية لتنفيذ مشروعاتها الخدمية ومبادراتها المجتمعية في كل مجالات منظومة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة.
ونوه إلى أن تدشين جمعيتَيْ "طرق" و"لوجستي"، يأتي تنفيذًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، وزيادة الناتج المحلي، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.