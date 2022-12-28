بمشاركة وزير النقل.. أمير الباحة يُدشن جمعيتي "طرق" و"لوجستي"

ونوه إلى أن تدشين جمعيتَيْ "طرق" و"لوجستي"، يأتي تنفيذًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، وزيادة الناتج المحلي، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.