مكة.. "الموارد البشرية" توقِّع اتفاقيةً لغرس مفاهيم وممارسات الوعي المالي

وقَّع فرعُ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، اليوم، مذكرةَ تفاهم مع إحدى المؤسسات الأهلية، تهدف من خلالها إلى تعزيز وتطوير قدرات مستفيدي الوزارة بمنطقة مكة المكرمة؛ لغرس مفاهيم وممارسات الوعي المالي على مستوى الأفراد والمنظمات.
وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، أن الاتفاقية تسهم في تقديم الدعم التوعوي والمعرفي بأساسيات الوعي المالي وأهميته وقيمته، مبيّنًا أن هذه الاتفاقية تهدف إلى نشر الوعي بمفاهيم التخطيط المالي، والميزانية الشخصية، والادخار، والاستثمار لمستفيدي الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، والإسهام في تحسين الخدمات المقدمة لهم.
وأشار "بن رقوش" إلى أن فرع الوزارة بمكة المكرمة يسعى من خلال عقده لهذه الاتفاقيات للوصول إلى أعلى مستويات التعاون مع كافة الجهات والمؤسسات في مختلف القطاعات؛ لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.