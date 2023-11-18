مكة.. "الموارد البشرية" توقِّع اتفاقيةً لغرس مفاهيم وممارسات الوعي المالي

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، أن الاتفاقية تسهم في تقديم الدعم التوعوي والمعرفي بأساسيات الوعي المالي وأهميته وقيمته، مبيّنًا أن هذه الاتفاقية تهدف إلى نشر الوعي بمفاهيم التخطيط المالي، والميزانية الشخصية، والادخار، والاستثمار لمستفيدي الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، والإسهام في تحسين الخدمات المقدمة لهم.