"الصحة": عدد مستخدمي تطبيق "أناة" تجاوز 450 ألف شخص

ذكرت وزارة الصحة أن تطبيق "أناة" يقدم العديد من الخدمات الرقمية؛ سعيًا لرفع مستوى الخدمات المقدمة، وتسهيلًا على الممارسين الصحيين أداء أعمالهم.
وقالت الوزارة: إن التطبيق يعدّ تحولًا رقميًا نحو تمكين الممارس الصحي، ويهدف إلى تعزيز التواصل بين الممارسين الصحيين في مختلف التخصصات، وتقديم الخدمات لتسهيل عمل الممارسين الصحيين، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمرضى.
وأشارت "الصحة" إلى أن عدد المستخدمين للتطبيق يتجاوز 450 ألفًا، وقدّم أكثر من 300 ألف وصفة طبية، وعقد أكثر من 3.6 مليون جلسة افتراضية، وبلغ عدد أطباء الأسرة في خدمة "طبيبي" 12 ألفًا.