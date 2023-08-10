"الصحة": عدد مستخدمي تطبيق "أناة" تجاوز 450 ألف شخص

وأشارت "الصحة" إلى أن عدد المستخدمين للتطبيق يتجاوز 450 ألفًا، وقدّم أكثر من 300 ألف وصفة طبية، وعقد أكثر من 3.6 مليون جلسة افتراضية، وبلغ عدد أطباء الأسرة في خدمة "طبيبي" 12 ألفًا.