جهود "إغاثي" الملك .. مواد إغاثية لمتضرري الزلزال والفيضانات بسوريا والسودان وعيادات طبية باليمن

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 150 كرتوناً من المواد الطبية في مدينة أعزاز بمحافظة حلب في سوريا، استفاد منها 9.000 فرد بواقع 1.500 أسرة من متضرري الزلزال.
كما وزع المركز أمس الأول مواد إغاثية متنوعة لمتضرري الزلزال في بلدة جنديرس بمنطقة عفرين التابعة لمحافظة حلب بسوريا، شملت 2.264 بطانية و2.264 مرتبة إسفنجية، استفاد منها 3.142 فردًا بواقع 566 أسرة.
ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-, وتجسيدًا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.
كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع تعزيز خدمات الرعاية الصحية للاجئين السوريين والمجتمع المضيف في بلدة عرسال بمحافظة بعلبك اللبنانية (المرحلة الثالثة).
وجرى خلال شهر فبراير الماضي استقبال 4.533 مريضًا في مركز عرسال للرعاية الصحية قُدمت لهم 7.815 خدمة، توزعت ما بين أقسام العيادات والصيدلية والمختبر والتمريض وبرنامج الصحة المجتمعية والنفسية، حيث بلغت نسبة الذكور 44% والإناث 56%، بينما شكلت نسبة اللاجئين 60% والمقيمين 40%.
يأتي ذلك حرصًا من المملكة ممثلة بالمركز على تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين واللاجئين السوريين في جميع المجالات للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.
كما واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الغرزة بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية لـ 2.558 مستفيدًا، خلال شهر يناير من عام 2023م.
وراجع عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية 261 مستفيداً، و185 مستفيدًا راجعوا قسم الطوارئ، وفي عيادة الباطنية 741 مستفيداً، وعيادة الصحة الإنجابية 53 مستفيداً، فيما صرفت الأدوية لـ 1.187 مستفيداً ، وراجع عيادة الجراحة والتضميد 131 مريضًا، وقسم التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان.كما راجع قسم الخدمات التمريضية 432 مستفيداً، ونُفِّذت 8 أنشطة للتخلص من النفايات.
إلى هذا وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول مساعدات إيوائية للمتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر احتياجا في ولاية كسلا بجمهورية السودان شملت 470 حقيبة إيواء، استفاد منها 2.632 فردًا.
ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب السوداني الشقيق خلال مختلف الأزمات والمحن.