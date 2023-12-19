نقطة التقاء بصناع القرار.. شاهد تدشين عبدالعزيز بن سلمان لـ"السعودي للشبكات الذكية"

افتتح وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء أمس، فعاليات الدورة الحادية عشرة للمؤتمر السعودي للشبكات الذكية بالرياض تحت شعار "نحو شبكات المستقبل" بمشاركة أكثر من ١٢٠ متحدثًا محليًا وإقليميًا ودوليًا لمناقشة أبرز المستجدات والتحديات في مجال الشبكات وتقنياتها المتقدمة ورفع الوعي، وزيادة مستويات استخدامها وتطبيقاتها محلياً.
ويناقش المؤتمر في نسخته الحالية العديد من المحاور الهامة، والتي تتضمن العدادات الذكية والحلول المتقدمة لإدارة البيانات، والجوانب التنظيمية وسياسات الطاقة، والذكاء الاصطناعي ودراسات سلاسل الكتل في الشبكات الذكية، وتطبيقات الأمن السيبراني في الشبكات الذكية، وتوطين تقنيات خدمة الشبكة الذكية.
كما يستعرض المؤتمر الدروس المستفادة عالمياً من تجارب الدول الأخرى في الشبكات الذكية، وموثوقية ومرونة النظم في الطاقة الكهربائية، وتكامل مصادر الطاقة المتجددة مع شبكات نقل الطاقة، والمركبات الكهربائية ونظم تخزين الطاقة، وبرامج وتقنيات كفاءة الطاقة، والأنظمة والتشريعات المتعلقة بالشبكات الذكية.
ويعد المؤتمر منصة لعرض آخر المستجدات ونقطة التقاء مع صناع القرار في مجال الشبكات لنقل المعرفة والاستفادة من الخبرات المحلية والدولية.
كما افتتح وزير الطاقة المعرض المصاحب للمؤتمر والذي تشارك فيه مجموعة القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، والذي يعرض أهم المستجدات في مجال الشبكات الذكية.