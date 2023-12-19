نقطة التقاء بصناع القرار.. شاهد تدشين عبدالعزيز بن سلمان لـ"السعودي للشبكات الذكية"

افتتح وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء أمس، فعاليات الدورة الحادية عشرة للمؤتمر السعودي للشبكات الذكية بالرياض تحت شعار "نحو شبكات المستقبل" بمشاركة أكثر من ١٢٠ متحدثًا محليًا وإقليميًا ودوليًا لمناقشة أبرز المستجدات والتحديات في مجال الشبكات وتقنياتها المتقدمة ورفع الوعي، وزيادة مستويات استخدامها وتطبيقاتها محلياً.