أغلى ما يملكه العرب.. "الزعاق" يوضّح علاقة موسم الوسم وإنتاج لبن الإبل

وتابع الزعاق في فيديو على حسابه بتويتر، أن للإبل أسماء كثيرة عند العرب، على حسب اختلاف الثقافات؛ منها: "الحوار" وهو الجمل الذي وُلد للتو، و"الحاشي" وهو الصغير، و"الفاطر" وهو الكبير، و"الخلفة" وهي الناقة التي يتبعها ولدها، و"الخلوج" وهي التي مات عنها ولدها.