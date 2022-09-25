"ملتقى الصحة العالمي" يتهيّأ.. المملكة تفتح ذراعيها لأحدث الابتكارات الطبية

ويستعرض الملتقى أحدث الابتكارات في مجال الرعاية الصحية والشركات الناشئة والمشاريع الطموحة، من خلال العروض المباشرة للمنتجات، كما يقدم مجموعة متنوعة من الفرص لزوّاره للقاء المتخصصين في المجال الصحي والأطباء وصانعي السياسات، والاطلاع على أحدث الاكتشافات والتوجهات الطبية والتواصل، فضلاً عن فرص مزاولة الأعمال مع مجتمع الرعاية الصحية العالمي.