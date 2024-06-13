مقارنة بـ 6 فقط في 2021.. ارتفاع محطات "جودة الهواء" 70% في موسم الحج

وأشار إلى أن مؤشر جودة الهواء يقسم من 0 إلى 500 درجة، وتمثل الدرجة 500 أعلى قيمة، أي هواء أكثر تلوثاً وتهديداً لصحة الإنسان، وهو ما يتم العمل على تجنبه في جميع المحطات المنتشرة في مدن ومحافظات المملكة كافة، وفي موسم الحج بشكل مكثف خدمة لضيوف الرحمن.