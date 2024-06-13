مقارنة بـ 6 فقط في 2021.. ارتفاع محطات "جودة الهواء" 70% في موسم الحج

كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن زيادة عـدد محطـات رصد جـودة الهواء في موسم الحج هذا العام بنسبة 70٪ في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، مقارنة بـ 6 محطات فقـط تم تشغيلها لأول مرة عـام 2021 كأول موسم يباشر المركز فيه مهامه بعد تأسيسه.
وأكد مدير إدارة البيانات البيئية بالمركز د. محمد الدغريري، أن المملكة تضع "مؤشر نسبة جودة الهواء" ضمن مؤشراتها الرئيسية المستهدفة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، لرفع جودة الهواء لحجاج بيت الله الحرام.
وأوضح أن حسابات مؤشر جودة الهواء في محطات الرصد في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة تستند إلى قياسات 6 ملوثات رئيسية، هي ثاني أكسيد النتروجين، وثاني أكسيد الكبريت، والأوزون الأرضي، وأول أكسيد الكربون والجسيمات العالقة أقل من ١٠ و ٢.٥ ميكروجرام.
وبيّن أن المركز عزز قدراته خلال السنوات الماضية على رصد وقياس مستوى جودة الهواء عبر التوسع في إنشاء 240 محطة رصـد ذات جــودة عالية في مختلف مدن المملكة تتوافق في مواصفاتها مــع المحطات المعتمدة عالمياً، مشيراً إلى أن المركز يعمل حالياً على أكثر من مرحلة لتطوير وتحليل بيانات جودة الهواء ورفع مستوى الاستفادة منها من جميع الجهات ذات العلاقة.
وعلّق "الدغريري" على توظيف التقنيات المبتكرة والحديثة في عمليات الرصد الفوري لمؤشر جودة الهواء، التي تمكن المركز من عرض التنبؤات لحالة جودة الهواء لفترة تصل إلى ثلاثة أيام متتالية، حيث تم تطوير خوارزميات، للتنبؤ بجودة الهواء والمواد الجسيمية ذات القطر الأقل من 2.5 ميكرون.
وأشار إلى أن مؤشر جودة الهواء يقسم من 0 إلى 500 درجة، وتمثل الدرجة 500 أعلى قيمة، أي هواء أكثر تلوثاً وتهديداً لصحة الإنسان، وهو ما يتم العمل على تجنبه في جميع المحطات المنتشرة في مدن ومحافظات المملكة كافة، وفي موسم الحج بشكل مكثف خدمة لضيوف الرحمن.