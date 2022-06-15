"آل جميح" يُسلم "الجوفان" درعًا تقديريًّا

قدم رئيس مجلس جمعية التنمية والتطوير بشقراء الشيخ حمد بن عبدالعزيز آل جميح، اليوم الأربعاء، درعًا تقديريًّا وشهادة شكر، إلى الدكتور فلاح محمد الجوفان.
وقال "الجميح": لقد كان لجهودكم الطيبة مع إخوانكم من منسوبي الجمعية لإنجاح فعاليات عيد الفطر المبارك عام 1443هـ، الأثر الطيب في نفسي ونفس كل محب لمحافظتنا ومدينتنا وجمعيتنا.
وأضاف: "يسرني بهذه المناسبة أن أشكركم على ما بذلتم من مساع طيبة وجهود متميزة لخدمة وطننا الغالي ومجتمعنا العزيز.. بارك الله في الجهود وسدد الخطى".
من جانبه ثمن الدكتور "الجوفان" تكريم الشيخ "آل جميح" له، داعيًا الله أن يكون عند حسن الظن، وتكون الجهود والأعمال خالصة لوجهه الكريم، شاكرًا للجمعية ومنسوبيها ما تقدم لأبناء المحافظة خاصة، ولأبناء الوطن عامة، من فعاليات مميزة ومناشط وطنية هادفة، خلال حضورها البارز في جميع المناسبات.