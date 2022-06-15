"آل جميح" يُسلم "الجوفان" درعًا تقديريًّا

من جانبه ثمن الدكتور "الجوفان" تكريم الشيخ "آل جميح" له، داعيًا الله أن يكون عند حسن الظن، وتكون الجهود والأعمال خالصة لوجهه الكريم، شاكرًا للجمعية ومنسوبيها ما تقدم لأبناء المحافظة خاصة، ولأبناء الوطن عامة، من فعاليات مميزة ومناشط وطنية هادفة، خلال حضورها البارز في جميع المناسبات.