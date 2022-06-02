"آل مهارش" يشكرون أمير جازان ونائبه وكل من واساهم في فقيدهم

وثمَّنت أسرة "آل مهارش" بمزيد من التقدير والامتنان تعازي ومواساة الجموع الغفيرة من داخل المنطقة وخارجها، سواء بالحضور أو الاتصال، معربين عن جزيل شكرهم وتقديرهم لمن تكبدوا مشاقّ السفر للصلاة على الفقيد، وتقديم واجب العزاء، وإلى كل الأيادي والألسنة التي ارتفعت تلهج له بالدعاء بالرحمة والمغفرة من جميع أنحاء المملكة سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحَسُن أولئك رفيقًا.