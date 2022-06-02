"آل مهارش" يشكرون أمير جازان ونائبه وكل من واساهم في فقيدهم

عبَّرت أسرة آل مهارش عن جزيل الشكر وعظيم الامتنان للأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز آل سعود على تعزيتهما الكريمة ومواساتهما الحانية في فقيدهم الشاب حسن بن زيد مهارش -رحمه الله رحمة واسعة- عبر الاتصال الهاتفي وبرقية عزاء ومواساة، إلى أسرة الفقيد.
وأعرب والد الفقيد الأستاذ الدكتور زيد بن علي مهارش عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة والقانون بجامعة جازان وإمام وخطيب جامع الجفالي، عن خالص الشكر والتقدير لرئيس جامعة جازان ووكلائه الكرام وأعضاء هيئة كبار العلماء ومفتي منطقة جازان ورئيس محكمة الاستئناف ونائبه وقضاة الاستئناف وقضاة المحاكم العامة والإدارية ولجميع طلاب العلم من زملاء الفقيد -رحمه الله- من طلاب كلية الشريعة والقانون وغيرها الذين شاركوهم مشاعر الحزن والألم، ولكل من واساهم في فقيدهم رحمه الله.
وثمَّنت أسرة "آل مهارش" بمزيد من التقدير والامتنان تعازي ومواساة الجموع الغفيرة من داخل المنطقة وخارجها، سواء بالحضور أو الاتصال، معربين عن جزيل شكرهم وتقديرهم لمن تكبدوا مشاقّ السفر للصلاة على الفقيد، وتقديم واجب العزاء، وإلى كل الأيادي والألسنة التي ارتفعت تلهج له بالدعاء بالرحمة والمغفرة من جميع أنحاء المملكة سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحَسُن أولئك رفيقًا.