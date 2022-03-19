أسرة الشيخ "غانم القحطاني" يرفعون الشكر للمعزين في وفاة والدهم

تَقدم اللواء طيار ركن والمحلل السياسي عبدالله بن غانم القحطاني وجميع إخوانه وأعمامه وكل الأسرة، بالشكر والتقدير والعرفان، للقيادة وأصحاب السمو الملكي الأمراء والمسؤولين، وجميع من واساهم في فقيدهم (والدهم غانم القحطاني) الذي انتقل إلى رحمة الله فجر الخميس الماضي.
وقال اللواء عبدالله بن غانم: "لا يسعنا إلا أن نشكر أصحاب السمو الأمراء والمعالي وأصحاب الفضيلة والسعادة، والقيادات العسكرية، ومديري الإدارات الحكومية وكبار المسؤولين من المدنيين والعسكريين، ومشايخ شمل حاضرة وبادية، والمشايخ والنواب والمعرفين والأعيان، وأفراد عموم قبائل المملكة والمجتمع السعودي، وكل من قدّم العزاء هاتفيًّا أو برقيًّا أو بوسائل التواصل الاجتماعي، على مواساتهم في وفاة والدنا، ونسأل الله العلي القدير أن يتقبل دعواتهم للفقيد".
وأضاف: "هذه اللفتة الحانية من الجميع كان لها الأثر الكبير في تخفيف ألم المصاب على أفراد الأسرة؛ داعين المولى عز وجل أن يغفر لوالدهم ويسكنه فسيح جناته، ويحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ويديم على وطننا الأمن والأمان في ظل قيادتنا الحكيمة".