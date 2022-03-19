أسرة الشيخ "غانم القحطاني" يرفعون الشكر للمعزين في وفاة والدهم

وقال اللواء عبدالله بن غانم: "لا يسعنا إلا أن نشكر أصحاب السمو الأمراء والمعالي وأصحاب الفضيلة والسعادة، والقيادات العسكرية، ومديري الإدارات الحكومية وكبار المسؤولين من المدنيين والعسكريين، ومشايخ شمل حاضرة وبادية، والمشايخ والنواب والمعرفين والأعيان، وأفراد عموم قبائل المملكة والمجتمع السعودي، وكل من قدّم العزاء هاتفيًّا أو برقيًّا أو بوسائل التواصل الاجتماعي، على مواساتهم في وفاة والدنا، ونسأل الله العلي القدير أن يتقبل دعواتهم للفقيد".