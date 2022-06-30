أمير الرياض يعزي أسرة "آل جوفان" في فقيدها

قدّم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، العزاء والمواساة لأسرة آل جوفان ولأولاد الشيخ الدكتور ناصر بن محمد الجوفان في وفاة والدهم، تغمده الله بواسع رحمته.
وقال أمير الرياض في برقيته: "المكرم محمد بن ناصر الجوفان وإخوانه وجميع أفراد الأسرة الكرام، تلقينا نبأ وفاة والدكم -رحمه الله- وإننا إذ نعزيكم وكل أفراد الأسرة في وفاته لنسأل الله -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهمكم وذويكم الصبر والسلوان".
وعبّر ابن الفقيد محمد ناصر الجوفان عن شكره وتقديره لأمير منطقة الرياض على تعزيته ومواساته التي كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب.
من جهة أخرى، قدم معرف آل جوفان، الدكتور فلاح الجوفان، باسمه ونيابة عن أسرته، شكره لأمير الرياض على مشاعره النبيلة وغير المستغربة خلال تعزيته في وفاة شقيقه.
وثمّن معرف آل جوفان كلمات أمير منطقة الرياض التي عبّر فيها عن مشاطرته لهم في الأحزان وقدم فيها صادق التعازي والمواساة لأسرتهم في فقيدهم، مؤكدًا أن ذلك أمرٌ غير مستغربٍ من ولاة أمرنا الذين عودوا الجميع على مشاركتهم في أفراحهم وأحزانهم.