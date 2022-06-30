أمير الرياض يعزي أسرة "آل جوفان" في فقيدها

وثمّن معرف آل جوفان كلمات أمير منطقة الرياض التي عبّر فيها عن مشاطرته لهم في الأحزان وقدم فيها صادق التعازي والمواساة لأسرتهم في فقيدهم، مؤكدًا أن ذلك أمرٌ غير مستغربٍ من ولاة أمرنا الذين عودوا الجميع على مشاركتهم في أفراحهم وأحزانهم.