"البجالي" يحصد الماجستير في التربية من جامعة أم القرى

حصل عبدالحميد بن دعيج البجالي، على درجة الماجستير من كلية التربية - قسم المناهج وطرق التدريس - بجامعة أم القرى، بعد اجتيازه مناقشة رسالة بعنوان "درجة إسهام المقررات المفتوحة واسعة الانتشار في التنمية المهنية لمعلمي الحاسب الآلي في مدينة مكة المكرمة واتجاهاتهم ونحوها ".