"البجالي" يحصد الماجستير في التربية من جامعة أم القرى

حصل عبدالحميد بن دعيج البجالي، على درجة الماجستير من كلية التربية - قسم المناهج وطرق التدريس - بجامعة أم القرى، بعد اجتيازه مناقشة رسالة بعنوان "درجة إسهام المقررات المفتوحة واسعة الانتشار في التنمية المهنية لمعلمي الحاسب الآلي في مدينة مكة المكرمة واتجاهاتهم ونحوها ".
جاء ذلك بحضور لجنة المناقشة والحكم على الرسالة؛ الدكتور سعيد شعبان يونس أستاذ تقنيات التعليم المشارك بقسم المناهج وطرق التدريس، والدكتور علي سويعد القرني أستاذ تقنيات التعليم المشارك بالقسم، والدكتور نبيل السيد حسن أستاذ تقنيات التعليم المشارك بالقسم.