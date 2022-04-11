البقمي يحصد شهادة الدكتوراه ببحث الجامعات الابتكارية

نال الباحث محمد بن عبدالله الطريفي البقمي، درجة الدكتوراه في تخصّص ادارة "التعليم العالي"، بتقدير "ممتاز" مع التوصية بطباعة الرسالة وتداولها بين الجامعات ومراكز البحث العلمي من قسم الإدارة والتخطيط التربوي بجامعة أم القرى.
وكانت الأطروحة العلمية بعنوان "التحول نحو الجامعات الابتكارية كمدخل لتحقيق الميزة التنافسية للجامعات السعودية"، حيث تعد هذه الأطروحة الأولى من نوعها عربياً التي ناقشت موضوع التحول نحو الجامعات الابتكارية.
وجاءت هذه الرسالة تجاوباً مع التوجّهات العالمية الحديثة في العقد الأخير نحو الاهتمام بالابتكار والجامعات الابتكارية كوسيلة لتغيير الحمض النووي للجامعات التقليدية بسرعة عبر تحقيق الابتكار المستدام لزيادة قدرتها التنافسية، حيث أشار مكتب بروكسل (ECIU Brussels Office, 2018, p2)، إلى دور الجامعات كمفاتيح لإطلاق العنان لقوة الابتكار في أوروبا، إضافة إلى ما لاحظه الباحث من خلو تصنيف (وكالة رويترز العالمي للجامعات الأكثر ابتكاراً) من أي جامعة عربية منذ بدايته عام ٢٠١٥م.
ويعد هذا التصنيف الأصعب في التصنيفات العالمية لمؤسسات التعليم العالي.