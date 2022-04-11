البقمي يحصد شهادة الدكتوراه ببحث الجامعات الابتكارية

وجاءت هذه الرسالة تجاوباً مع التوجّهات العالمية الحديثة في العقد الأخير نحو الاهتمام بالابتكار والجامعات الابتكارية كوسيلة لتغيير الحمض النووي للجامعات التقليدية بسرعة عبر تحقيق الابتكار المستدام لزيادة قدرتها التنافسية، حيث أشار مكتب بروكسل (ECIU Brussels Office, 2018, p2)، إلى دور الجامعات كمفاتيح لإطلاق العنان لقوة الابتكار في أوروبا، إضافة إلى ما لاحظه الباحث من خلو تصنيف (وكالة رويترز العالمي للجامعات الأكثر ابتكاراً) من أي جامعة عربية منذ بدايته عام ٢٠١٥م.