"التركي" يحصد" الزمالة" في التحكيم التجاري من المجمع الملكي البريطاني

يشار إلى أن "التركي" حاصل أيضًا على أربعة مؤهلات ودراسات عليا في القانون والمحاماة والأنظمة والتجارة، وهو محامٍ ومحكم دولي وموثق ومدرب معتمد، إضافة إلى أنه نائب رئيس اللجنة الوطنية للمهن الاستشارية باتحاد الغرف السعودية ، فضلاً عن أنه مدرب ومستشار غير متفرغ لدى عددٍ من الجهات منها: مركز التدريب العدلي في وزارة العدل ومؤسسة محمد بن سلمان الخيرية (مسك) وكلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) وعددٍ من الجهات.