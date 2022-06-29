مجتمع

"الجهني" يكرّم "العصيمي" لجهوده الإعلامية خلال ملتقى مركز متحد لشركات حجاج الداخل

"الجهني" يكرّم "العصيمي" لجهوده الإعلامية خلال ملتقى مركز متحد لشركات حجاج الداخل
ساعد الجهني يكرم الزميل هادي العصيمي
سبق
سبق

كرّم رئيس المجلس التنسيقي لحجاج الداخل المكلف الدكتور ساعد الجهني الزميل الإعلامي هادي العصيمي، إثر الجهود الإعلامية التي بذلها خلال ملتقى تجهيزات شركات حجاج الداخل في مركز "متحد" بمشعر عرفات الذي نظمه المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل وعلى مدى تسعة أيام ملاّك شركات حجاج الداخل، والعاملين في قطاع حجاج الداخل، وقطاع الإسكان، وقطاع النقل، وقطاع الإعاشة، وقطاع التقنية.

وقدّم "الجهني" خلال الملتقى الشكر والعرفان وعاطر التقدير والامتنان لـ"العصيمي" ولصحيفة "سبق"، سائلاً الله -عز وجل- لهما التوفيق والسداد والعون والتأييد.

موسم الحج
رئيس المجلس التنسيقي لحجاج الداخل المكلف
ساعد الجهني
حج 1443هـ
شركات حجاج الداخل
هادي العصيمي

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org