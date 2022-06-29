"الجهني" يكرّم "العصيمي" لجهوده الإعلامية خلال ملتقى مركز متحد لشركات حجاج الداخل

كرّم رئيس المجلس التنسيقي لحجاج الداخل المكلف الدكتور ساعد الجهني الزميل الإعلامي هادي العصيمي، إثر الجهود الإعلامية التي بذلها خلال ملتقى تجهيزات شركات حجاج الداخل في مركز "متحد" بمشعر عرفات الذي نظمه المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل وعلى مدى تسعة أيام ملاّك شركات حجاج الداخل، والعاملين في قطاع حجاج الداخل، وقطاع الإسكان، وقطاع النقل، وقطاع الإعاشة، وقطاع التقنية.