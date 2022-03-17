الدكتوراه لـ"المخضب" عن "مواءمة مخرجات التعليم للصم مع سوق العمل"

تَلَقّت مدير عام التخصصات الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الدكتورة ندى بنت عبدالرحمن المخضب، التهاني والتبريكات؛ بمناسبة حصولها على درجة الدكتوراه من كلية التربية بجامعة الملك سعود.
جاء ذلك بعد أن استكملت الدكتورة ندى متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في التربية الخاصة من خلال رسالة حملت عنوان "تصور مقترح لضمان مواءمة مخرجات التعليم للصم وضعاف السمع مع احتياجات سوق العمل".
وضمت لجنة المناقشة د.ماجد السالم مقررًا، وعضوية كل من أ.د طارق الريس وأ.د علي الزهراني ود.بدر القحطاني، بالإضافة إلى د.أحمد نبوي مناقشًا خارجيًّا.
وتوصلت الدراسة التي قامت بها الدكتورة ندى المخضب، إلى أن من أبرز التحديات لمواءمة مخرجات التعليم للصم وضعاف السمع مع احتياجات سوق العمل هو ضعف التنسيق بين الجهات التعليمية والتوظيفية، والتي كانت متعددة وتتعلق بالتدريب والدعم والتعامل مع الأشخاص الصم وضعاف السمع.
وقدمت الدراسة عددًا من التوصيات بهدف تحسين وتطوير مخرجات التعليم لهذه الفئة بما يتناسب مع المعايير العالمية ومع احتياجات سوق العمل في السعودية.