الدكتوراه لـ"المخضب" عن "مواءمة مخرجات التعليم للصم مع سوق العمل"

وتوصلت الدراسة التي قامت بها الدكتورة ندى المخضب، إلى أن من أبرز التحديات لمواءمة مخرجات التعليم للصم وضعاف السمع مع احتياجات سوق العمل هو ضعف التنسيق بين الجهات التعليمية والتوظيفية، والتي كانت متعددة وتتعلق بالتدريب والدعم والتعامل مع الأشخاص الصم وضعاف السمع.