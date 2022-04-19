"الذروي" يتلقى برقيتَي تعزية في وفاة شقيقه "محمد" من مقام خادم الحرمين وولي العهد

تلقى شيخ شمل قبائل الحسيني والنجوع بمنطقة جازان الشيخ إبراهيم الذروي برقيتَي تعزية ومواساة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ومن صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بوفاة شقيقه محمد الذروي.
وأعرب "الذروي" أصالة عن نفسه ونيابة عن عائلتهم شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على برقيتَي العزاء، كما سأل الله تعالى أن يحفظ لنا قيادتنا الرشيدة، وأن يديم عليهم لباس الصحة والعافية.
كما قدم الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان تعزيته ومواساته للشيخ الذروي وأسرته.
وزار الأمير محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان مقر العزاء بمنزل الشيخ الذروي مقدمًا تعازيه للشيخ إبراهيم الذروي وإخوانه وأبناء الفقيد نواف، جواد. فهد. إبراهيم سحاب، داعيًا الله له بالرحمة والمغفرة.
وأعرب "الذروي" عن شكره وامتنانه لكل المعزين من مشايخ القبائل وجميع أطياف المجتمع، متمنيًا للجميع وافر الصحة والعافية.