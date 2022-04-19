"الذروي" يتلقى برقيتَي تعزية في وفاة شقيقه "محمد" من مقام خادم الحرمين وولي العهد

وأعرب "الذروي" أصالة عن نفسه ونيابة عن عائلتهم شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على برقيتَي العزاء، كما سأل الله تعالى أن يحفظ لنا قيادتنا الرشيدة، وأن يديم عليهم لباس الصحة والعافية.