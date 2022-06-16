الرائد "البشري" ينال الماجستير في "الأمن السيبراني"

وأعرب "البشري"، اليوم الخميس، عن سعادته بهذه المناسبة، مُقدمًا شكره لكل من سانده خلال مرحلة الدراسة وتحقيق طموحه في حياته العلمية، واعدًا ببذل مزيد من الجهد والعطاء؛ لخدمة الدين ثم المليك والوطن، وأن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر.