مجتمع
الرائد "البشري" ينال الماجستير في "الأمن السيبراني"
حصل الرائد جميل بن عويض البشري، من منسوبي ضباط جوازات منطقة مكة المكرمة "إدارة الوافدين"، على درجة الماجستير من جامعة الملك عبدالعزيز، في تخصص "الأمن السيبراني" بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.
وأعرب "البشري"، اليوم الخميس، عن سعادته بهذه المناسبة، مُقدمًا شكره لكل من سانده خلال مرحلة الدراسة وتحقيق طموحه في حياته العلمية، واعدًا ببذل مزيد من الجهد والعطاء؛ لخدمة الدين ثم المليك والوطن، وأن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر.
"سبق" تُهنئ الرائد "البشري"، وتتمنى له المزيد من النجاح والتوفيق.