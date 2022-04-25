"الزويمل" يباشر مهام عمله رئيسًا لمركز تربة حائل

باشر رئيس مركز إمارة تربة حائل، خلف بن علي الزويمل، عمله صباح أمس الأحد، بعد صدور قرار أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود، بتعيينه رئيساً لمركز تربة حائل خلفاً لرئيس المركز السابق خالد بن دخيل الواكد، الذي انتهت فترة عمله بالمركز.