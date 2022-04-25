"الزويمل" يباشر مهام عمله رئيسًا لمركز تربة حائل

باشر رئيس مركز إمارة تربة حائل، خلف بن علي الزويمل، عمله صباح أمس الأحد، بعد صدور قرار أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود، بتعيينه رئيساً لمركز تربة حائل خلفاً لرئيس المركز السابق خالد بن دخيل الواكد، الذي انتهت فترة عمله بالمركز.
ويعتبر "الزويمل" من القيادات الشابة المتميزة في إمارة منطقة حائل، وكان يشغل سابقاً منصب رئيس مركز العظيم التابع لمحافظة سميراء بمنطقة حائل.
وتقدم "سبق" التهنئة لرئيس مركز تربة حائل الجديد "خلف الزويمل" لنيله ثقة أمير منطقة حائل، وتتمنى له حياة عملية موفقة في مهمته الجديدة.