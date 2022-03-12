"السحيمي" مديرًا عامًّا مساعدًا في مركز "سباهي"

ورأس العديدَ من اللجان الداخلية والخارجية للمركز، وكممثل للمركز في عدد من اللجان الوطنية الهامة في قطاع الصحة، كعضوية اللجنة التأسيسية لتصنيف مقدمي الرعاية الصحية بالمملكة المشكّلة بقرار وزير الصحة، فهد الجلاجل، وعضوية اللجنة المركزية لدعم اعتماد مستشفيات وزارة الصحة المشكّلة بقرار وزير الصحة فهد الجلاجل، وعضوية اللجنة الوطنية للرعاية الصحية القائمة على كفاءة القيمة والجودة (Value-Based Healthcare)، وممثل المركز لدى برنامج التحول الوطني في القطاع الصحي.