"السحيمي" مديرًا عامًّا مساعدًا في مركز "سباهي"

صدر قرار بتكليف استشاري العيون الدكتور عبدالمنعم بن فاطم السحيمي، بمنصب المدير العام المساعد للأبحاث والتطوير بالمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي".
ويحمل "السحيمي" البورد الفرنسي في طب وجراحة العيون من جامعة بفرنسا، والزمالة الكندية من جامعة مونتريال في تخصص القرنية وجراحات تصحيح عيوب النظر الانكسارية، والزمالة الأمريكية من جامعة إلينوي بشيكاغو في تخصص أمراض العيون الوراثية.
ولدى "السحيمي" خبرة عريضة كاستشاري في طب وجراحة العيون والقرنية وتصحيح عيوب النظر الانكسارية.
كما عمل مديرًا لإدارة اعتماد المستشفيات بالمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي"، ومديرًا لإدارة التدريب والتطوير بذات المركز.
ورأس العديدَ من اللجان الداخلية والخارجية للمركز، وكممثل للمركز في عدد من اللجان الوطنية الهامة في قطاع الصحة، كعضوية اللجنة التأسيسية لتصنيف مقدمي الرعاية الصحية بالمملكة المشكّلة بقرار وزير الصحة، فهد الجلاجل، وعضوية اللجنة المركزية لدعم اعتماد مستشفيات وزارة الصحة المشكّلة بقرار وزير الصحة فهد الجلاجل، وعضوية اللجنة الوطنية للرعاية الصحية القائمة على كفاءة القيمة والجودة (Value-Based Healthcare)، وممثل المركز لدى برنامج التحول الوطني في القطاع الصحي.