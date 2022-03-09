"السليماني" يحصل على درجة الماجستير بامتياز من جامعة أم القرى

حصل الباحث إبراهيم بن غازي السليماني، على درجة الماجستير بتقدير ممتاز؛ وذلك بعد إنهاء مناقشة رسالته العلمية المقدمة إلى قسم "المناهج وطرق تدريس التربية الإسلامية" في جامعة أم القرى بكلية التربية لنيْل درجة الماجستير بعنوان "درجة تضمين مهارات القرن الحادي والعشرين بكتب الدراسات الإسلامية بالمرحلة المتوسطة".

وقد تكونت لجنة المناقشة من: الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله بن محمد المالكي أستاذ المناهج وطرق تدريس التربية الإسلامية مشرفًا على الرسالة (مقررًا)، والدكتور حمد بن مرضي بن إبراهيم الكلثم أستاذ المناهج وطرق تدريس التربية الإسلامية (عضوًا)، والدكتور عوض بن علي السريعي القطاني أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق تدريس التربية الإسلامية (عضوًا).

وبعد المناقشة أوصت لجنة المناقشة بمنح الباحث إبراهيم غازي بن إبراهيم السليماني درجة الماجستير في تخصص المناهج وطرق تدريس التربية الإسلامية بتقدير "ممتاز".

وأعرب "السليماني" بهذه المناسبة عن شكره لكل من سانده في مرحلة حياته العلمية مُبديًا سعادته بتحقيقه درجة الماجستير؛ سائلًا الله أن تكون رسالته العلمية عونًا له في أداء مهنته التربوية لخدمة دينه ووطنه.