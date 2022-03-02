"الشريف" مديرًا لإدارة القوى العاملة للحج والعمرة بـ"تجمع صحي" مكة

أصدر الرئيس التنفيذي بالتجمع الصحي بمكة المكرمة "د. دلشاد، قرار تكليف فيصل الشريف مديرًا لإدارة القوى العاملة للحج والعمرة بالتجمع الصحي بمكة المكرمة. ويأتي ذلك من حرص وزارة الصحة على تكليف الكفاءات والخبرات بتولي مناصب قيادية، وذلك في سبيل دفع عجلة التقدم في مستوى الخدمات المقدمة.

وبهذه المناسبة أعرب "الشريف" عن سعادته بالثقة الغالية بتكليفه مديرًا لإدارة القوى العاملة، مؤكدًا أن هذا سيكون حافزًا نوعيًا لممارسة المزيد من العطاء والتميز في مواصلة العمل الدؤوب؛ لتقديم ما يرتقي بالخدمات التي يقدمها التجمع الصحي بمكة المكرمة.

ويعد الشريف واحدًا من الكفاءات الإدارية المتميزة، ولديه ثروة من المؤهلات والخبرات؛ حيث يحمل بكالوريوس محاسبة من جامعة أم القرى، وعمل سابقًا في القطاع الخاص محاسبًا في مؤسسة الراجحي المصرفية، وكذلك في شركة فنادقنا، وأمانة العاصمة المقدسة، ثم التحق بالعمل الحكومي بوزارة الصحة بالإدارة المالية وشؤون الموظفين، ثم مديرًا لإدارة التعاقد بصحة منطقة مكة المكرمة.

كما شارك في عدة لجان استقطاب كوادر صحية من عدة دول آسيوية وأوروبية وأفريقية، ثم مديرًا لخدمات الموارد البشرية بصحة منطقة مكة المكرمة، بالإضافة إلى عمله مديرًا للإدارة المالية بمستشفى الحرم المكي، ومن ثَم نائبًا للخدمات المشتركة بالتجمع الصحي بمكة المكرمة، والآن مديرًا لإدارة القوى العاملة للحج والعمرة بالتجمع الصحي بمكة المكرمة.