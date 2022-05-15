"الصقر" مشرفة عامة على الكليات التقنية للبنات بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

وتُعد "الصقر" من الكفاءات الوطنية المميزة، وتدرجت في عدة مواقع إدارية كان آخرها مستشارًا بمكتب المحافظ، وقبلها كانت مساعدًا لمدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك، وعميدة لكلية التقنية للبنات في منطقة تبوك، وقبل ذلك تولت منصب وكيلة شؤون المتدربات. كما أنها حاصلة على ماجستير في الإدارة والتخطيط، ومهتمة بإدارة الأداء المؤسسي وتنمية القدرات البشرية ولديها العديد من المبادرات المجتمعية التي قدّمتها لخدمة المجتمع.