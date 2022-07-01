"العامري" رئيسًا لقسم الموهوبين بتعليم القنفذة

ويعد "العامري" أحد الكفاءات التعليمية والتربوية والاجتماعية الشابة، وحاصل على شهادة الدكتوراه في فلسفة المناهج وطرائق تدريس اللغة العربية، كما أنه مدرب محترف في القيادة وتطوير الذات والتطوير التربوي، وعمل مشرفًا تربويًّا في النشاط الطلابي بالتدريب الطلابي، وكذلك النشاط الثقافي، وقبلها مشرفًا للتدريب التربوي والابتعاث، أحد المختصين والمهتمين بالبحث العلمي.