"العامري" رئيسًا لقسم الموهوبين بتعليم القنفذة

أصدر مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي، قرارًا بتكليف الدكتور بيطلي بن حسين العامري رئيسًا لقسم الموهوبين بالإدارة.
ويعد "العامري" أحد الكفاءات التعليمية والتربوية والاجتماعية الشابة، وحاصل على شهادة الدكتوراه في فلسفة المناهج وطرائق تدريس اللغة العربية، كما أنه مدرب محترف في القيادة وتطوير الذات والتطوير التربوي، وعمل مشرفًا تربويًّا في النشاط الطلابي بالتدريب الطلابي، وكذلك النشاط الثقافي، وقبلها مشرفًا للتدريب التربوي والابتعاث، أحد المختصين والمهتمين بالبحث العلمي.
وشارك في كثير من فرق عمل ولجان التخطيط والتطوير بإدارة تعليم القنفذة، يسعى من خلال قسم الموهوبين إلى تحقيق طلاب القنفذة الموهوبين أعلى النتائج المأمولة على مستوى الوطن والعالم في البحث والابتكار؛ كونهم أبناء رؤية الوطن ومستقبله مع باقي زملائهم في أرجاء البلاد.
"سبق" تتمنى له التوفيق في مهمته العلمية التربوية والوطنية.