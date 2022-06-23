"العصيمي" يشكر القيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة الخامسة عشرة

رفع الشيخ محمد بن صالح العصيمي، مدير عام التوجيه بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بترقيته للمرتبة الخامسة عشرة.