"العصيمي" يشكر القيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة الخامسة عشرة

رفع الشيخ محمد بن صالح العصيمي، مدير عام التوجيه بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بترقيته للمرتبة الخامسة عشرة.
وأكد الشيخ "العصيمي" أن هذه الثقة الملكية الكريمة وسام شرف له، وحافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الرئاسة العامة وهذا الوطن المعطاء.
ودعا الله -عز وجل- أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها ورخاءها في ظل القيادة الحكيمة.
وقدّم "العصيمي" شكره وتقديره للرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، على ثقته الغالية، ودعمه المستمر وتحفيزه لكل العاملين في الرئاسة العامة؛ لتحقيق رسالتها السامية، وأهدافها المنوطة بها.