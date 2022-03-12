"العنقري" رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين‎‎

أقر مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، تعيين المهندس فهد بن حمد العنقري، رئيسًا للمجلس، وتكليف المهندس فواز بن طارق جنة، أمينًا عامًّا للهيئة؛ وذلك خلال اجتماعهم بمدينة الدمام.

ويواصل مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين عمله حتى نهاية دورته الحالية (1442- 1445هـ) التي تضم الأعضاء التالية أسماؤهم: رئيس مجلس الإدارة المهندس فهد بن حمد العنقري، ونائب رئيس مجلس الإدارة المهندس سلطان بن سالم الحربي. والأعضاء كل من: (المهندس محمد بن غيث المطيري، والمهندس منصور بن علي العنزي، والمهندس فواز بن فرحان الشمري، والمهندس ياسر بن سعد الجهني، والدكتور محمد بن سعد القحطاني، والمهندس مبارك بن هادي آل عمر، والمهندس حسين بن علي العمري، والمهندس ماجد بن هندي العتيبي).