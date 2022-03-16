"العيار" رئيساً للإعلام بملتقى تكامل "إضطراب التوحد"

أصدرت رئيسة مجلس إدارة مركز جودة الحياة لرعاية شباب طيف التوحد الأميرة سميرة بنت عبدالله الفيصل آل فرحان آل سعود، قراراً بتكليف الدكتور تركي بن فهد العيار أستاذ الإعلام بكلية الآداب بجامعة الملك سعود رئيساً للجنة الإعلامية للملتقى الأول للمركز؛ تحت عنوان (تكامل المسؤوليات المجتمعية لخدمات ذوي إضطراب التوحد).
ويُقام الملتقى تحت رعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض المنعقد خلال الفترة 24-26 شعبان 1443 الموافق 27-29 مارس 2022م في الرياض.
يشار إلى أن الدكتور تركي العيار من الكفاءات الإعلامية المؤهلة تأهيلاً عالياً أكاديمياً ومهنياً ويملك خبرات طويلة حيث ترأس العديد من اللجان الإعلامية وأشرف على الكثير من المراكز الإعلامية للمهرجانات والملتقيات والمؤتمرات والحملات الوطنية داخل جامعة الملك سعود وخارجها وعلى مستوى القطاع الحكومي والخاص.
وتضم اللجنة الإعلامية للملتقى في عضويتها نخبة من المتميزين إعلامياً من مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.