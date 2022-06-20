"الفيصل" و"ابن سلطان" و"ابن ماجد" يعزون "الجميح" في وفاة والدته

وقدّم أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير مشعل بن ماجد، والأمير فهد بن سعود بن محمد، والأمير اللواء بندر بن عبدالله بن تركي، التعازي لرجل الأعمال عبدالله الجميح، وشقيقه عبدالعزيز بن عبدالرحمن الجميح، وأسرتهما في وفاة والدتهما.