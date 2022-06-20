"الفيصل" و"ابن سلطان" و"ابن ماجد" يعزون "الجميح" في وفاة والدته

قدّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم الاثنين، التعازي لرجل الأعمال عبدالله الجميح، وأسرته في وفاة والدته "نورة محمد عمر المقرن" رحمها الله.
ودعا الأمير خالد الفيصل، في اتصال هاتفي مع رجل الأعمال عبدالله الجميح، الله عز وجل، أن يتغمّد الفقيدة برحمته ويُسكنها فسيح جناته.
وقدّم أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير مشعل بن ماجد، والأمير فهد بن سعود بن محمد، والأمير اللواء بندر بن عبدالله بن تركي، التعازي لرجل الأعمال عبدالله الجميح، وشقيقه عبدالعزيز بن عبدالرحمن الجميح، وأسرتهما في وفاة والدتهما.
وقدّم أمين مدينة جدة صالح بن علي التركي، وعدد من كبار الشخصيات ورجال الأعمال والمجتمع، التعازي لأسرة الفقيدة، داعين الله، أن يلهم أسرة "الجميح" الصبر والسلوان، وأن يغفر لها ويثبتها بالقول الثابت، ويلحقها بالصالحين ويُسكنها الفردوس الأعلى.