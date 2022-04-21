اللواء البسامي يبارك للعقيد الغامدي حصوله على درجة الدكتوراه

هنأ قائد قوات أمن العمرة اللواء محمد بن عبدالله البسامي، العقيد عطية بن حامد الغامدي قائد القوة الخاصة لأمن الحج والعمرة بمكة، بمناسبة حصوله على شهادة الدكتوراه بتقدير ممتاز بدرجة "٩٨" من كلية التربية بجامعة أم القرى قسم التربية الإسلامية والمقارنة.