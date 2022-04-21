اللواء البسامي يبارك للعقيد الغامدي حصوله على درجة الدكتوراه

هنأ قائد قوات أمن العمرة اللواء محمد بن عبدالله البسامي، العقيد عطية بن حامد الغامدي قائد القوة الخاصة لأمن الحج والعمرة بمكة، بمناسبة حصوله على شهادة الدكتوراه بتقدير ممتاز بدرجة "٩٨" من كلية التربية بجامعة أم القرى قسم التربية الإسلامية والمقارنة.
وجاءت رسالة الدكتوراه بعنوان التربية الأمنية في الفكر التربوي الإسلامي ودور مدن تدريب الأمن العام في تحقيقه، أمن ضيوف الرحمن أنموذجًا، وتمت التوصية بطباعتها وتداولها في الجامعات.
وأشاد اللواء البسامي بتسخير الرسالة الأكاديمية في التربية الأمنية في الفكر التربوي الإسلامي وتأصيل الجانب الأكاديمي مع العمل الأمني والخبرة الميدانية لأمن ضيوف الرحمن وسلامتهم.
من جانبه عبر العقيد عطية الغامدي عن شكره وتقديره للواء البسامي على دعمه الدائم لمنسوبي القوات لتنمية مهاراتهم العلمية والعملية لتقديم أرقى الخدمات لقاصدي البقاع المقدسة.