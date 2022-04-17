المبتعث "البشري" يحصد جائزة التميز التدريسي من جامعة فلوريدا

نال المبتعث السعودي في مرحلة الدكتوراه أسامة البشري جائزة د. جولي دود للتميز التدريسي، والتي تمنح سنوياً من قبل كلية الصحافة والاتصال بجامعة فلوريدا لأفضل محاضر في الكلية من طلبة الدراسات العليا.
ويعد أسامة البشري من أبرز الباحثين في مجال الإعلام والاتصال إذ سبق أن قدم ١٤ بحثاً علمياً خلال مرحلتي الماجستير والدكتوراه في عدد من أهم المؤتمرات العالمية.
وتعتبر جامعة فلوريدا أفضل جامعة في الولاية و٥ أفضل جامعة حكومية في الولايات المتحدة الأمريكية ومن جامعات التميز على مستوى العالم ومن كليات النخبة وفقاً لتصنيف U.S الأمريكي.
يذكر أن هذا المنجز يعد امتداداً لسلسلة من نجاحات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الذي أطلقه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية حيث تمثل مرحلة جديدة للابتعاث تسهم في تعزيز تنافسية المواطنين من خلال رفع كفاءة رأس المال البشري في القطاعات الجديدة والواعدة.