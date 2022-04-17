المبتعث "البشري" يحصد جائزة التميز التدريسي من جامعة فلوريدا

يذكر أن هذا المنجز يعد امتداداً لسلسلة من نجاحات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الذي أطلقه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية حيث تمثل مرحلة جديدة للابتعاث تسهم في تعزيز تنافسية المواطنين من خلال رفع كفاءة رأس المال البشري في القطاعات الجديدة والواعدة.