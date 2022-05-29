"المترك" يحصل على الدكتوراه في "مهارات التربية الإعلامية"

حصل عبدالله بن عبدالعزيز المترك، على درجة الدكتوراه في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، وكان عنوان رسالة الدكتوراه تصور مقترح لتنمية مهارات التربية الإعلامية لمشرفي الإعلام والاتصال في المملكة العربية السعودية في ضوء التجارب العالمية".
وتكونت لجنة المناقشة من: (الأستاذ الدكتور عبدالله بن فالح السكران مشرفًا ومقررًا، والأستاذ الدكتور عبدالله بن حمد العباد مناقشًا خارجيًا من جامعة الملك سعود، والدكتور ماجد بن عبدالله الحبيب مناقشا داخليًا.
يُذكر أن الدكتور عبدالله حاصل على درجة البكالوريوس من كلية اللغة العربية بجامعة القصيم، والماجستير من كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وقد عمل معلمًا ومشرفًا ومدربًا ومستشارًا تعليميًّا، ولديه العديد من عضويات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية واللجان المحلية الحكومية والخاصة.