"المترك" يحصل على الدكتوراه في "مهارات التربية الإعلامية"

يُذكر أن الدكتور عبدالله حاصل على درجة البكالوريوس من كلية اللغة العربية بجامعة القصيم، والماجستير من كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وقد عمل معلمًا ومشرفًا ومدربًا ومستشارًا تعليميًّا، ولديه العديد من عضويات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية واللجان المحلية الحكومية والخاصة.