"المحارب" مديرًا عامًّا لجمعية "إنسان الرياض"

وافق مجلس الإدارة بالجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان) برئاسة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير المنطقة رئيس مجلس إدارة الجمعية، على تعيين محمد بن سعد بن عبدلله المحارب مديرًا عامًّا لجمعية "إنسان".
ويُعد "المحارب" من الكفاءات الوطنية المتميزة؛ لما يتمتع به من خبرات علمية وعملية؛ حيث تَوَلى عددًا من المناصب القيادية في القطاع الحكومي والخاص، كما كان لـ"المحارب" بصمة واضحة وأثر اجتماعي في الأعمال التطوعية والإنسانية؛ من خلال تطوعه في عدد من الجمعيات الخيرية السعودية.
والْتحق "المحارب" بعدد من الدورات في قطاع الإدارة والتسويق وتنمية القطاع غير الربحي، وأخرى في إدارة المشاريع وإدارة المخاطر وعدد من الدورات القيادية والإدارية في بعض الجامعات السعودية والأسترالية.
جدير بالذكر أن "المحارب" يحمل شهادة ماجستير في الإدارة تخصص تسويق، ودبلومًا عاليًا من جامعة جرفيث بأستراليا، ويتمتع بالعديد من المهارات العملية؛ من ضمنها القدرة على وضع الخطط الاستراتيجية وتنفيذها، وبناء وتطوير الخطط التسويقية، وكذلك إجادة متابعة وتنفيذ البرامج والمشاريع، كما تضمنت اهتمامات "المحارب" تطوير المبادرات المجتمعية، وتنمية القطاع غير الربحي، والمساهمة بتحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية 2030.
من جانبه رفع "المحارب" شكره وامتنانه للأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض رئيس مجلس الإدارة، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس اللجنة التنفيذية بجمعية "إنسان"، على هذه الثقة الغالية بتعيينه مديرًا عامًّا لجمعية "إنسان"، سائلًا الله تبارك وتعالى أن يكون بحجم المسؤولية والأمانة، مستنيرًا بالتوجيهات السديدة من قِبَل أعضاء المجلس، وأن يكلل الله مساعي الجميع بالنجاح لخدمة هذا الوطن وأبنائه في جميع المجالات.