"المحارب" مديرًا عامًّا لجمعية "إنسان الرياض"

من جانبه رفع "المحارب" شكره وامتنانه للأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض رئيس مجلس الإدارة، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس اللجنة التنفيذية بجمعية "إنسان"، على هذه الثقة الغالية بتعيينه مديرًا عامًّا لجمعية "إنسان"، سائلًا الله تبارك وتعالى أن يكون بحجم المسؤولية والأمانة، مستنيرًا بالتوجيهات السديدة من قِبَل أعضاء المجلس، وأن يكلل الله مساعي الجميع بالنجاح لخدمة هذا الوطن وأبنائه في جميع المجالات.