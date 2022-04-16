"المقاطي" مستشارًا للاتحاد الدولي للتسويق والاستثمار الرياضي

أصدر الاتحاد الدولي للتسويق والاستثمار الرياضي قراراً بعضوية ماجد محيا المقاطي (مستشاراً) للاتحاد، وكذلك (عضواً في لجنة التحكيم بمسابقة الميدالية الذهبية للمعلقين الدوليين العرب) التي سوف تنطلق بتاريخ 15/ 5/ 2022 بمشاركة (12) معلقًا دوليًا من (12) دولة، ومن أبرز المشاركين في المسابقة المعلق الدولي (حفيظ الدراجي من الجزائر وعصام الشوالي من تونس وخليل البلوشي من سلطنة عمان وعلي لفتة وسليمان العنزي من السعودية).
فيما قدم "المقاطي" شكره وتقديره لرئيس وأعضاء الاتحاد الدولي للتسويق والاستثمار الرياضي، متمنياً من الله العون والتوفيق وأن يحقق الاتحاد بصمة مختلفة دولياً للوصول إلى الطموحات والنجاحات في مواكبة تطور الألعاب الرياضية.
و"المقاطي" كان لاعباً سابقاً في نادي الوحدة لكرة القدم، وقد تدرج في الفئات السنية بالنادي، وقام خلال الفترة الماضية بتقديم مقترح للاتحاد الدولي لكرة القدم بتعديل أحد قوانين اللعبة لتحقيق مستهدفات الفيفا في زيادة اللعب الهجومي وتعزيز زيادة معدل وقت اللعب والرفع من جرأة مهارة التسديد وزيادة الإثارة والمتعة للمتابعين؛ حيث نال اقتراحه إعجاب القائمين على اللعبة، وذلك بشكره على هذا المقترح المميز والمثير للاهتمام من خلال رد الجهة المختصة والمشرعة لقوانين كرة القدم (مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم).