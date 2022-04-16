"المقاطي" مستشارًا للاتحاد الدولي للتسويق والاستثمار الرياضي

و"المقاطي" كان لاعباً سابقاً في نادي الوحدة لكرة القدم، وقد تدرج في الفئات السنية بالنادي، وقام خلال الفترة الماضية بتقديم مقترح للاتحاد الدولي لكرة القدم بتعديل أحد قوانين اللعبة لتحقيق مستهدفات الفيفا في زيادة اللعب الهجومي وتعزيز زيادة معدل وقت اللعب والرفع من جرأة مهارة التسديد وزيادة الإثارة والمتعة للمتابعين؛ حيث نال اقتراحه إعجاب القائمين على اللعبة، وذلك بشكره على هذا المقترح المميز والمثير للاهتمام من خلال رد الجهة المختصة والمشرعة لقوانين كرة القدم (مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم).