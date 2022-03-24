"المهيدب" تشكر القيادة على تعيينها عضواً في "صندوق النفقة"

وأكدت سارة المهيدب أنها ستسخّر خبراتها ووقتها لدفع مسيرة الصندوق خلال الفترة المقبلة، وقالت: "أدرك أهمية المرحلة المقبلة، والحاجة إلى وجود أفكار جديدة، ومبادرات نوعية لدعم برامج صندوق النفقة، وهذا ما سنعمل عليه أنا وزملائي في مجلس الإدارة، ونأمل أن نكون عند حسن ظن ولاة الأمر بنا".