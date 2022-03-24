"المهيدب" تشكر القيادة على تعيينها عضواً في "صندوق النفقة"
صدر قرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتعيين سارة بنت عصام عبدالقادر المهيدب، عضواً من القطاع الخاص في مجلس إدارة صندوق النفقة.
ورفعت سارة المهيدب، التي تتولى منصب المدير التنفيذي لـ"المهيدب لخدمة المجتمع"، الشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على هذه الثقة الغالية، واختيارها عضواً في مجلس إدارة الصندوق.
وأضافت: "هذه الثقة التي منحني إياها ولاة الأمر، أكبر حافز لي على بذل المزيد من الجهد لخدمة مشاريع الصندوق، وتحقيق جميع الأهداف المدرجة تحت مظلة رؤية 2030، والوصول إلى إيجاد آليات عمل حديثة، تنعكس على جمهور المستفيدين والمستفيدات من الصندوق ومشاريعه".
وأكدت سارة المهيدب أنها ستسخّر خبراتها ووقتها لدفع مسيرة الصندوق خلال الفترة المقبلة، وقالت: "أدرك أهمية المرحلة المقبلة، والحاجة إلى وجود أفكار جديدة، ومبادرات نوعية لدعم برامج صندوق النفقة، وهذا ما سنعمل عليه أنا وزملائي في مجلس الإدارة، ونأمل أن نكون عند حسن ظن ولاة الأمر بنا".
وتتولى سارة إلى جانب منصب المدير التنفيذي لـ"المهيدب لخدمة المجتمع"، العديد من المناصب الأخرى، فضلاً عن عضويتها في عدد من المؤسسات؛ منها اللجنة التوجيهية والقيادة المحلية لفريق التعليم في مجموعة المجتمع المدني (C20)، وهي إحدى المجموعات الرسمية الثمانية لمجموعة العشرين (G20) في المملكة.