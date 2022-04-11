الموت يغيّب رئيس جمعية نخلة بمكة المكرمة

فُجع الوسط الإعلامي بمكة المكرّمة، اليوم، برحيل الزميل تركي السويهري ؛ بعد مرض ألمّ به ولم يمهله طويلاً.
وكان الفقيد الذي يشغل رئيساً لمجلس جمعية نخلة بمكة المكرمة بجانب عمله الإعلامي الممتد منذ سنوات؛ قد أُدخل مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، أمس بعد تعرّضه لمرض مفاجئ.
وانتقل "السويهري" إلى رحمة الله، اليوم، داخل مستشفى النور بمكة.
من جانبهم، نعى الإعلاميون بمكة، زميلهم تركي السويهري، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وتتقدم "سبق" بصادق العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد، سائلة الله أن يتغمده برحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.