الموت يغيّب رئيس جمعية نخلة بمكة المكرمة

وكان الفقيد الذي يشغل رئيساً لمجلس جمعية نخلة بمكة المكرمة بجانب عمله الإعلامي الممتد منذ سنوات؛ قد أُدخل مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، أمس بعد تعرّضه لمرض مفاجئ.