"النفيعي" مديرًا لتعليم الطائف.. ومنسوبو التعليم يشكرون "اللهيبي"

أصدر مساعد وزير التعليم، قرارًا بتكليف محمد بن عامر النفيعي، للقيام بعمل مدير عام التعليم بمحافظة الطائف مؤقتًا، بالإضافة إلى عمله، فيما ودع الميدان التربوي مدير التعليم السابق الدكتور طلال بن مبارك اللهيبي، بعبارات الشكر والتقدير على ما قدمه من جهود متميزة خلال فترة عمله.