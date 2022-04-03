"النفيعي" مديرًا لتعليم الطائف.. ومنسوبو التعليم يشكرون "اللهيبي"

أصدر مساعد وزير التعليم، قرارًا بتكليف محمد بن عامر النفيعي، للقيام بعمل مدير عام التعليم بمحافظة الطائف مؤقتًا، بالإضافة إلى عمله، فيما ودع الميدان التربوي مدير التعليم السابق الدكتور طلال بن مبارك اللهيبي، بعبارات الشكر والتقدير على ما قدمه من جهود متميزة خلال فترة عمله.
يُذكر أن "تعليم الطائف" شهد نقلة نوعية منذ تولي الدكتور طلال اللهيبي قيادته، كان فيها متابعًا وموجهًا وحريصًا على العملية التربوية والتعليمية، حقق خلالها تعليم الطائف العديد من الإنجازات.
ويُعد مدير التعليم المكلف محـمد عامر النفيعي، من الكفاءات التربوية والتعليمية التي تمتلك الخبرة الكافية في الميدان التربوي والعمل القيادي، وصاحب سجل حافل بالعطاء والتميز والإنجازات التربوية.
وعبّر العديد من منسوبي التعليم في محافظة الطائف عن الشكر والتقدير لمدير التعليم السابق؛ نظير ما قدمه من أعمال وجهود كبيرة ورقي في سير العملية التربوية التعليمية طوال فترة عمله مديرًا لتعليم المحافظة، مقدمين في الوقت نفسه التهاني والتبريكات لـ"النفيعي" بمناسبة صدور قرار مساعد وزير التعليم بتكليفه مؤقتًا مديرًا لتعليم الطائف.